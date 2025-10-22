Il commissario Montalbano stasera su Rai 1 Un diario del ‘43 | i segreti di Vigata e i funerali di Pasquano
Il ritrovamento di un diario ingiallito fa fare al commissario un viaggio nel tempo attraverso i ricordi della guerra. Stasera su Rai 1 una nuova puntata de Il commissario Montalbano e l'omaggio al volto del dottor Pasquano. Il commissario Montalbano torna stasera, mercoledì 22 ottobre 2025, su Rai 1 con Un diario del '43, un capitolo nella saga di Andrea Camilleri che intreccia noir e Storia senza indulgere nello spiegone. Un quaderno riaffiorato dal porto di Vigata innesca una catena di domande: come si fa i conti con un segreto lasciato in eredità alla comunità? E quanto il passato condiziona le scelte del presente? Il fascino dell'episodio sta proprio qui: nel modo in cui il commissario attraversa memoria e verità, tenendo insieme emozione e metodo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
