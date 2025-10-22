il codacons si scaglia contro jannik sinner per il forfait in davis e chiede il ritiro di tutte le onorificenze

L’annuncio ufficiale dell’assenza di Jannik Sinner tra le fila della Nazionale italiana in occasione delle Finals di Coppa Davis 2025, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre, ha provocato inevitabilmente le reazioni più disparate tra addetti ai lavori, carta stampata e semplici appassionati di tennis. Il forfait del pusterese arriva dopo un biennio 2023-2024 in cui ha trascinato la formazione azzurra ad uno storico bis nella competizione a squadre più importante al mondo. La scelta di rinunciare alla Final Eight 2025 per avere a disposizione una settimana in più nella preparazione verso la prossima stagione (con il mirino puntato verso gli Australian Open dal 19 gennaio) ha fatto storcere il naso a qualcuno, e addirittura nelle ultime ore si è mobilitato anche il Codacons con una petizione per togliere al numero 2 del ranking mondiale tutti i riconoscimenti ufficiali e le onorificenze ricevute negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

