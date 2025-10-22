Il Clown di Kettle Spring | recensione del film horror di Eli Craig
Con Il Clown di Kettle Spring, disponibile dal 23 ottobre su Prime Video, giusto in tempo per la notte di Halloween, Eli Craig torna a dirigere un film horror a distanza di otto anni da Little Evil. L’opera è tratta dal romanzo omonimo di Adam Cesare, acclamato per aver rivitalizzato la narrativa slasher contemporanea. Fin dalle prime scene, il film abbraccia le coordinate classiche del genere: una cittadina isolata del Midwest, un gruppo di adolescenti in cerca di libertà, un trauma collettivo mai davvero risolto e un assassino mascherato pronto a colpire. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#MEGustaPrimeVideo - Ecco le principali uscite di oggi, 18 Ottobre 2025, su Amazon Prime Video Italia: - Outlander (Serie Tv) Stagione 3 e 4 Complete - Il clown di Kettle Springs (Film): Quinn e suo padre si sono appena trasferiti nella tranquilla città di Kettle - facebook.com Vai su Facebook
Il Clown di Kettle Spring: recensione del film horror di Eli Craig - La recensione del film horror slasher Il clown di Kettle Spring, diretto da Eli Craig e dal 23 ottobre su Prime Video. Da cinefilos.it
Come finisce "Il Clown di Kettle Springs" su Prime Video? L'epilogo dello spaventoso horror - Il finale di "Il Clown di Kettle Springs" rivela che l'assassino non è uno, ma un'intera comunità di adulti che dà la caccia ai propri figli, in un colpo di scena che apre la porta a un sequel e sovve ... tag24.it scrive