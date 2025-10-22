Il cinema cura la salute la conferma da 2 studi del Gemelli
(Adnkronos) – "Ansia e stress legati al ricovero ospedaliero e alle patologie possono abbassarsi in maniera considerevole dopo aver visto un film con valori positivi e aver elaborato con i terapeuti le sensazioni provate durante la visione, contribuendo a un miglioramento psicofisico del paziente". E' quanto emerge da 2 studi clinici appena terminati e in .
Il cinema cura la salute, la conferma da 2 studi del Gemelli - 'Ansia e stress legati al ricovero ospedaliero e alle patologie possono abbassarsi in maniera considerevole dopo aver visto un film con valori positivi e aver elaborato con i terapeuti le sensazioni p ... Secondo msn.com