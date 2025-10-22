Il cinema come maestro di vita

Al via la quarta edizione di " Movi the movies " al Multisala Solaris di Pesaro fino a marzo 2026. "E’ una rassegna dedicata alle scuole elementari e medie – spiega la curatrice Silvia Ortolani che gestisce il cinema di via Turati -, un viaggio educativo che parte dallo schermo per arrivare al cuore, passando per la testa e per le mani. Prima della visione del film da scegliere in una rosa da noi proposta, ma siamo disposti anche ad accettare delle richieste, le classi parteciperanno a incontri formativi dedicati al linguaggio cinematografico e dopo il film si riflette insieme con un momento approfondimento in sala". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il cinema come maestro di vita

