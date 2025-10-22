Il centro città nelle mani dei borseggiatori | agiscono in gruppo e accerchiano le vittime - VIDEO
In zona Stazione Centrale è emergenza per le diverse bande di borseggiatori. Nel mirino soprattutto i turisti, bersagli facili di un sistema criminale che sfrutta il caos e la confusione dell’area. L’ennesima denuncia è accompagnata da un video inquietante girato in Via Alessandro Poerio, a due. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
