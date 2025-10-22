Il caso dell'ex dipendente che ha truffato per 1,5 milioni di euro ActionAid | è stata condannata a 6 anni e 2 mesi

Francesca Marenco, 47enne ex dipendente di ActionAid, avrebbe rubato oltre un milione di euro all'associazione per utilizzarli a scopi personali. La donna è ora indagata per appropriazione indebita, accesso abusivo a un sistema informatico e reati tributari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Torno su un argomento già trattato ma che non mi ha chiarito le idee. Ho versato il MOF a dipendente sbagliato per caso di omonimia (il dipendente sbagliato ora è in un’altra scuola). Cosa devo fare oltre ad avvisare il dipendente che si sta procedendo a suo - facebook.com Vai su Facebook

Il caso dell’ex dipendente che ha truffato per 1,5 milioni di euro ActionAid: è stata condannata a 6 anni e 2 mesi - Francesca Marenco, 47enne ex dipendente di ActionAid, avrebbe rubato oltre un milione di euro all'associazione per utilizzarli a scopi personali ... Come scrive fanpage.it

Martina Strazzer, silenzio rotto su caso Amabile/ “L’ex dipendente in maternità? Ha commesso gravi errori” - La celebre imprenditrice ed influencer Martina Strazzer corre ai ripari dopo il polverone mediatico che l’ha vista protagonista nelle ultime settimane, per il mancato rinnovo ad una dipendente in ... ilsussidiario.net scrive

Anche i fan mollano Martina Strazzer dopo il caso della dipendente incinta: «Peggio della Ferragni, lei almeno si è scusata» - La stella di Martina Strazzer ha preso a brillare grazie ai social e ora, almeno sui social, comincia ad offuscarsi. Si legge su corriere.it