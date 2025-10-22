Il capo della Liga Tebas elogia il Barcellona e critica il Real Madrid e la UEFA in uno sfogo esplosivo sui social media
2025-10-22 10:31:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il presidente della Liga Javier Tebas ha descritto l’annullamento dello scontro tra Barcellona e Villarreal a Miami come una “occasione persa” e ha preso di mira la UEFA e il Real Madrid in uno sfogo sui social media. La partita avrebbe dovuto svolgersi all’Hard Rock Stadium da 65.000 posti a dicembre, ma i piani hanno incontrato un’ampia opposizione da parte di club, giocatori e tifosi, spingendo i promotori Relevant a ritirarsi ieri sera. Tebas è stato la forza trainante del progetto e non è riuscito a nascondere la sua frustrazione nei confronti di X, attaccando inizialmente l’organo di governo del calcio europeo, la UEFA, che ha espresso chiaramente la propria opposizione all’idea. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
