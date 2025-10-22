Il cantiere fantasma ostaggio di spaccio risse e incendi | Può accadere qualcosa di irreparabile

Un immobile con annessi box auto, iniziato quasi 15 anni fa e mai completato, si è trasformato in un incubo per i residenti della zona. Tra occupazioni, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, incendi, risse e discariche abusive. Accade nell’area privata di via Tempesta, all’angolo con via. 🔗 Leggi su Romatoday.it

