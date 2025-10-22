Il cantautore Mauro Lusini torna a Siena

Questa sera Siena vivrà un momento musicale "storico": dopo decenni torna nella sua città Mauro Lusini, il cantautore mai dimenticato, da quel giorno che lasciò queste mura per diventare un personaggio internazionale. L’evento si svolge alla Sala Storica della Biblioteca Comunale degli Intronati (ore 17,30, ingresso libero), organizzato dal presidente Raffaele Ascheri. Mauro Lusini avrà il modo di presentare la biografia "C’era un ragazzo (che come me amava i Beatles e i Rolling Stones)" e un disco di inediti, ambedue scritti con il giornalista de La Nazione e paroliere Marco Brogi, con il lavoro discografico ricco di ospiti prestigiosi: Gianni Morandi, Carmen Consoli, Francesco De Gregori e Nada. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il cantautore Mauro Lusini torna a Siena

