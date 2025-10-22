Il cantante reggino Moragas apre l' unica data italiana del The Avenoir Tour

Gaetano Moragas, cantante pop classe ‘98 originario di Reggio Calabria, sarà l’opening act dell’unica data italiana del “The Avenoir Tour”, che vedrà Calum Scott, l’artista britannico multiplatino con oltre 10 miliardi di streaming globali, esibirsi martedì 21 ottobre 2025 al Fabrique di Milano. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

