Il campo largo in piazza per Ranucci | Solidarietà non basta Fdi ritiri querele E si faccia riforma su liti temerarie
Su invito del M5s, il campo largo dei progressisti, dal Pd ad Avs e +Europa, si è ricompattato i n piazza Santi Apostoli a Roma a sostegno della libertà di stampa, dopo l’attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. A pochi metri di distanza, mentre a sorpresa arriva anche una delegazione di esponenti di Fdi, sul retropalco si riunivano il presidente M5s Giuseppe Conte e gli altri leader di centrosinistra, dalla segretaria Pd Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs, e il segretario di Più Europa Riccardo Magi. “Bene la solidarietà, ma non basta. Servono fatti concreti. Chi ha mai detto che la bomba l’ha messa il governo Meloni o che sono i mandanti? Ho affermato un fatto: dove l’estrema destra governa indebolisce la democrazia e la libertà di stampa”, è tornata a rivendicare la segretaria dem. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
