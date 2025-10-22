Il Btp Valore segna il bis e vede quota 10 miliardi
Il Btp Valore concede il bis. Dopo l'abbuffata della prima giornata (5,4 miliardi), il secondo atto del collocamento ha calamitato ordini per ulteriori 4,31 miliardi di euro con 134.537 contratti. Così come per la giornata d'esordio, il controvalore delle richieste è andato decisamente oltre ai 2,86 miliardi sottoscritti nella seconda giornata del precedente Btp Valore (maggio 2024). In due sole sedute sono già pervenuti ordini complessivi per 9,7 miliardi, avvicinando la soglia dei 10 miliardi che a detta di diversi analisti veniva indicata come livello obiettivo per il Tesoro (in foto il ministro Giancarlo Giorgetti). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
