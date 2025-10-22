Il borgo di Ronciglione si trasforma nel magico mondo di Harry Potter
Dal 31 ottobre al 2 novembre il borgo storico di Ronciglione si trasforma nel magico mondo ispirato a Harry Potter grazie all'evento “RoncionAlley”.Civette e gufi, cosplay, area food e merchandising, performer, laboratori, truccabimbi e molto altro animano le vie del centro storico per un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
