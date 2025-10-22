Il Barça ha trovato il nuovo Ronaldinho? Barcellona-Olympiacos 6-1 | highlights

Non c'è storia all'Estadi Olímpic Lluís Companys: il Barcellona ne fa sei all'Olympiacos, centrando la seconda vittoria in tre partite in Champions. A prendersi la scena è Fermin Lopez, primo spagnolo della storia a segnare una tripletta nella competizione con la maglia blaugrana. In rete anche Rashford con una doppietta e Lamine Yamal su rigore. Il quinto gol del Barça è propiziato da una giocata fantascientifica del classe 2005 Roony Bardghji, che va via con un elastico lungo la linea di fondo prima di servire l'assist al compagno. Dalle parti di Barcellona è nato un nuovo Ronaldinho? . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

