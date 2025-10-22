Il bar popolare di Milano dove il caffè costa ancora un euro e si mangia pugliese

Gamberorosso.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Brera a via Valtellina, il viaggio di Tony Ingrosso e Francesca Micoccio, i Salentini che ora aprono anche per una colazione rigorosamente pugliese, tra espressini, rustici e pasticiotti. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

