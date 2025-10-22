Il bar popolare di Milano dove il caffè costa ancora un euro e si mangia pugliese

Da Brera a via Valtellina, il viaggio di Tony Ingrosso e Francesca Micoccio, i Salentini che ora aprono anche per una colazione rigorosamente pugliese, tra espressini, rustici e pasticiotti. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

News recenti che potrebbero piacerti

Venerdì 24/10, ore 14:30-17:30, il Prof. Gianluca Gambogi dell’Università Popolare Milano presenta il libro “Deontologia – Un futuro dal cuore antico” al Palazzo di Giustizia di Milano. Evento gratuito previa iscrizione obbligatoria. #FormazioneForense #Deo - X Vai su X

Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese in Milano - facebook.com Vai su Facebook

A Milano spunta il bar popolare pugliese con pasticciotti e caffè salentino a 1€ - L’Osteria Popolare Pugliese, ristorante di cucina casalinga che ha debuttato a inizio ano, ora attiva anche il banco del bar: caffè Quarta, pasticciotti, rustici e dolci tradizionali preparati ogni gi ... Da milanotoday.it