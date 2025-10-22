Il bagno come oasi di stile e benessere
I l concetto di bagno è cambiato. Oggi non è più solo un ambiente funzionale, ma un rifugio dove estetica, relax e tecnologia si intrecciano in un equilibrio perfetto. Geberit, leader del settore, interpreta questo spazio con una visione contemporanea, trasformandolo in un luogo dove il benessere è fatto di dettagli: superfici pure, linee essenziali, silenzio e comfort. Il bagno come esperienza di benessere. C’è un nuovo modo di vivere il bagno: più consapevole, più personale, più bello. È il luogo in cui ci si rigenera, dove ci si rilassa ma anche dove l’efficienza incontra il design e dove la tecnologia lavora in silenzio per migliorare la vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ogni giovedì al bagno Oasi! #bagnooasi #marinadiravenna #ravenna #evento #bagnooasi80 #sensual #djsets #eventiravenna #mare #spiaggia #musica #musicadalvivo #dj #concerto #sensualnight #ristorante #pesce #ristorantedipesce #ristorantedicarne - facebook.com Vai su Facebook
Rivestimenti bagno Atlas Concorde: guida alla scelta del pavimento ideale per ogni stile - Scopri come scegliere il pavimento perfetto per il bagno tra le tendenze 2025: gres porcellanato effetto marmo, legno o resina, combinando estetica, resistenza e praticità. Da cosedicasa.com
Feng Shui in bagno: 7 semplici regole per trasformare questo spazio nella vostra oasi di benessere - Sapevate che il bagno è il centro della casa secondo il Feng Shui? Lo riporta vogue.it
Trasforma il tuo bagno in un’oasi di benessere con il nuovo prodotto di Lidl: file chilometriche alle casse - Il bagno dovrebbe di regola trasmettere una sensazione di benessere: se il tuo non lo fa devi correre alla Lidl in questo momento Di solito si ha la convinzione che per avere un bagno al massimo della ... Lo riporta blitzquotidiano.it