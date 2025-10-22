Imola, 22 ottobre 2025 – Imola si prepara a profumare di cannella, curcuma e zenzero. Torna il Baccanale, la storica rassegna che da quarant’anni racconta la cultura del cibo e l’identità del territorio, con una nuova edizione – dal 25 ottobre al 16 novembre – dedicata quest’anno a Un mondo di spezie. Un viaggio sensoriale e culturale attraverso gli aromi che hanno attraversato i secoli, unendo popoli, rotte e tradizioni. Il tutto tra menù a tema nei ristoranti, scuole di cucina e decine di appuntamenti in tutta la città. L’inaugurazione è in programma sabato 25 ottobre al teatro Stignani, con la lectio magistralis dello storico dell’alimentazione Massimo Montanari, seguita domenica 26 ottobre alle 11, sempre allo Stignani, dall’incontro La cucina italiana patrimonio Unesco? con Maddalena Fossati Dondero e lo stesso Montanari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Baccanale è servito: viaggio nel gusto in un mondo di spezie