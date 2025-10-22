Il 90% delle aziende regionali è interessato ai laureati di Unife

C'è anche Unife tra i protagonisti di Wow-Work on Work, l'evento dedicato al mondo del lavoro, alla formazione e all' innovazione, che mette in rete istituzioni, università, imprese e giovani. Il direttore generale dell'Università, Marco Pisano, ha ribadito il ruolo strategico dell'ateneo come attore attivo nel favorire occupabilità e inclusione all'interno di un ecosistema che in Wow trova sintesi ed espressione. "Oltre la metà di chi si immatricola a Unife proviene da fuori regione, in particolare da Veneto, Puglia, Sicilia e Lombardia – spiega –. Unife si conferma dunque una realtà capace di attrarre talenti da tutta Italia.

