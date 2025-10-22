Il 9% del Pil italiano arriva dai lavoratori stranieri
Dall’immigrazione il 9% del Pil. Agricoltura ed edilizia i settori con maggiore incidenza. Fabbisogno di manodopera in aumento a causa del calo demografico. I dati sull’economia dell’immigrazione Questi i risultati più in vista dell’analisi del Rapporto annuale 2025 sull’economia dell’Immigrazione, curato dalla Fondazione Leone Moressa, istituto di ricerca nato nel 2002 da un’iniziativa della Associazione . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dagli immigrati il 9% del Pil, al primo posto l’agricoltura - Gli immigrati producono il 9% del Pil italiano, trainano l’agricoltura e contribuiscono positivamente ai conti pubblici. agrpress.it scrive
Gli immigrati? Producono il 9 per cento del Pil italiano - Con il governo Meloni salgono le acquisizioni di cittadinanza mentre all'estero finiscono oltre 8 miliardi di euro l'anno grazie alle rimesse ... Scrive today.it
Immigrazione, il 9% del pil generato dai lavoratori stranieri - Nel 2024 si contano 787mila imprenditori immigrati, pari al 10,6% del totale ... Si legge su msn.com