Il 2026 sarà l’anno di Nicolò Bulega in Superbike? Senza Razgatlioglu non si vedono avversari credibili

Per la seconda stagione di fila, Nicolò Bulega si è fregiato del platonico – ma prestigioso – ruolo di vice-Campione del Mondo Superbike. Con una profonda differenza, però. Nel 2024 si era attestato alla piazza d'onore ricoprendo il ruolo di " primo degli altri " alle spalle dell'imprendibile Toprak Razgatlioglu. Nel 2025 ha invece sfidato ad armi pari il rivale, inchinandosi solo nel weekend conclusivo. Come sappiamo, il ventinovenne turco abbandonerà la Superbike in favore della MotoGP, poiché nel 2026 correrà con una Yamaha del Team Pramac. Prima di salutare, l'anatolico ha tuttavia indicato proprio l' italiano quale suo " erede universale ".

