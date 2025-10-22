Il 14enne ucciso a Istanbul I due killer minorenni condannati a 24 anni

MISANO ADRIATICO (Rimini) A Istanbul è arrivata la sentenza per l’omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, il ragazzo di 14 anni figlio dello chef Andrea Minguzzi, originario di Misano Adriatico (Rimini), e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, accoltellato lo scorso gennaio in un mercatino del quartiere di Kadikoy. Il tribunale ha condannato a 24 anni di reclusione per omicidio premeditato due dei quattro imputati, entrambi quindicenni. Per gli altri due è arrivata l’assoluzione: una decisione contro la quale la famiglia della vittima ha già annunciato ricorso. "Doveva essere una sentenza storica per sradicare il problema della violenza minorile e quindi siamo molto contenti per le condanne, ma siamo molto dispiaciuti per le due assoluzioni: non lo accettiamo e faremo ricorso" ha detto Andrea Minguzzi all’uscita del tribunale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

