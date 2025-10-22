Idris Elba torna con la seconda stagione di Hijack | teaser e data d’uscita su Apple TV

Quella che è una delle serie più viste in assoluto sulla piattaforma streaming sta per fare ritorno con i nuovi episodi, che sposteranno il centro dell'attenzione dai cieli ai binari per una nuova corsa contro il tempo Apple TV ha finalmente svelato il primo teaser e la data di uscita della seconda stagione di Hijack, il thriller ad alta tensione interpretato da Idris Elba. Dopo il successo della prima stagione, la serie tornerà in streaming a partire da mercoledì 14 gennaio 2026, con un doppio episodio d'esordio, seguito da nuove puntate ogni settimana fino al 25 febbraio 2026. Nel teaser appena pubblicato, vediamo Elba riprendere il ruolo di Sam Nelson, il negoziatore di crisi che nella prima stagione aveva affrontato il dirottamento di un aereo di linea. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Idris Elba torna con la seconda stagione di Hijack: teaser e data d’uscita su Apple TV

Contenuti che potrebbero interessarti

MTV Italia. . I momenti iconici di Idris Elba #MTVCeleb #IdrisElba - facebook.com Vai su Facebook

Idris Elba torna con la seconda stagione di Hijack: teaser e data d’uscita su Apple TV - Quella che è una delle serie più viste in assoluto sulla piattaforma streaming sta per fare ritorno con i nuovi episodi, che sposteranno il centro dell'attenzione dai cieli ai binari per una nuova cor ... Riporta movieplayer.it