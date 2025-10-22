di Stefano Brogioni FIRENZE Erano stati denunciati per istigazione all’odio razziale, per aver cantato un coro, all’indirizzo del calciatore della Juventus Dusan Vlahovic, nella partita del 29 dicembre dell’anno scorso allo “Stadium“. Ma adesso, una trentina di tifosi viola sono stati archiviati dal gup di Torino. "L’intonare un coro discriminatorio non integra gli estremi del reato", ha scritto la procura chiedendo l’archiviazione del fascicolo, posizione differente da quella inizialmente assunta (per i 30 ultrà era stato avanzato un decreto penale di condanna) e quindi condivisa dal gup. Caso chiuso, dunque. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Identificati con i labiali. Trenta ultras viola assolti per il coro: "Non fu odio razziale"