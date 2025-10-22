Ideario Sport – Festival del libro sportivo | tre tappe e oltre trenta ospiti
Dal 3 ottobre sono partiti gli incontri. A partire dal 3 ottobre ha preso il via la terza edizione di “Ideario Sport – Festival del libro sportivo”, rassegna dedicata alla promozione della cultura sportiva attraverso la letteratura di settore. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Comitato regionale Sardegna Asi e l’Associazione culturale Ideario, è sostenuta dal Comune di Quartu Sant’Elena, dalla Fondazione di Sardegna e dal Centro per il libro e la lettura, con il patrocinio di Coni Sardegna e Ussi Sardegna. «Il Festival rappresenta una preziosa opportunità per promuovere la cultura attraverso i libri che parlano di sport – ha spiegato il direttore artistico Fabio Meloni –. 🔗 Leggi su 361magazine.com
