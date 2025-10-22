ICTUS CEREBRALE: il compagno storico di Cannavaro ricoverato d’urgenza È tra la vita e la morte"> Un ex compagno di squadra molto vicino a Fabio Cannavaro è stato colpito da un ictus cerebrale. Le condizioni attuali. Una notizia che ha scosso il mondo del calcio e i tifosi: il compagno storico di Fabio Cannavaro è stato colpito da un ictus cerebrale improvviso. L’ex calciatore, noto per aver condiviso con Cannavaro anni di gloria, è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo un malore improvviso. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma le sue condizioni restano critiche. Secondo quanto trapelato da fonti vicine alla famiglia, l’ex atleta si troverebbe in una situazione tutt’altro che semplice, costantemente monitorato dai medici. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

