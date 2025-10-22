Ian Watkins altri due arresti per la morte del cantante pedofilo accoltellato in carcere

Sono altri due gli uomini accusati della morte dell'ex cantante dei Lostprophets Ian Watkins, che scontava 29 anni per 13 reati su minori. Due uomini sono stati arrestati e si aggiungono agli altri due arresti della settimana scorsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

