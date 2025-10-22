I Wind Rose sbarcano all’Alcatraz | il metal ispirato al Signore degli Anelli fa tappa a Milano

Milano, 22 ottobre 2025 – Sono un piccolo grande fenomeno del metal europeo. Gli italiani Wind Rose stanno registrando “sold out“ nei principali paesi del Vecchio Continente e sabato sera sbarcheranno all’ Alcatraz di Milano per l’ultima data del tour europeo (e unica tappa italiana). Il leader e cantante della band toscana, Francesco Cavalieri, ci racconta come hanno fatto i Wind Rose a diventare una solida realtà del metal europeo e a creare un sottogenere ormai da tutti riconosciuto: il dwarf metal, cioè il nano metal. Cavalieri, finale del tour in terra amica. Un tour da record. “Questo è il nostro secondo tour europeo da headliner. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

