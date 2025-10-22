Sono le sentinelle del lago di Como. Ci sono diportisti che sfrecciano oltre i 27 nodi o troppo vicini a riva da richiamare; turisti per la prima volta al timone di una barca che incrociano le rotte dei traghetti da allontanare; sommozzatori senza boe di segnalazione da controllare; bagnanti che nuotano dove non potrebbero da ammonire; spericolati che si tuffano da metri e metri di altezza da avvertire; velisti su una tavola trascinata dal vento o appesi ad un kite che planano sull’acqua come se non ci fosse un domani da tenere d’occhio; pescatori su cui vigilare. Tutti in un unico specchio di lago, lungo e stretto, troppo stretto, specialmente d’estate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

I volontari della Guardia costiera. L'appello dagli angeli del Lario: norme da cambiare, poca sicurezza