Al teatro Bol’šoj, che nell’Ottocento vide la prima de “Il lago dei cigni” di?ajkovskij e, già sotto il regime, “Romeo e Giulietta” di Prokof’ev con la coreografia di Grigorovi?, è andato in scena questo weekend lo spettacolo osceno per i vent’anni di Russia Today, emittente controllata e finanziata dallo Stato russo. La rassegna è stata aperta da Vladimir Putin, che si è detto soddisfatto dello straordinario lavoro: «Quando è nata l’idea stessa di creare Russia Today, non sospettavo che avrebbe raggiunto una tale portata, una tale qualità e si sarebbe sviluppata così». Insomma, sulla qualità stendiamo un velo pietoso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I vent’anni di Russia Today, macchina della disinformazione russa in Europa