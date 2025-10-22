I vent’anni di Russia Today macchina della disinformazione russa in Europa

Linkiesta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al teatro Bol’šoj, che nell’Ottocento vide la prima de “Il lago dei cigni” di?ajkovskij e, già sotto il regime, “Romeo e Giulietta” di Prokof’ev con la coreografia di Grigorovi?, è andato in scena questo weekend lo spettacolo osceno per i ventanni di Russia Today, emittente controllata e finanziata dallo Stato russo. La rassegna è stata aperta da Vladimir Putin, che si è detto soddisfatto dello straordinario lavoro: «Quando è nata l’idea stessa di creare Russia Today, non sospettavo che avrebbe raggiunto una tale portata, una tale qualità e si sarebbe sviluppata così». Insomma, sulla qualità stendiamo un velo pietoso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

i vent8217anni di russia today macchina della disinformazione russa in europa

© Linkiesta.it - I vent’anni di Russia Today, macchina della disinformazione russa in Europa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Russia, l’utilizzo della macchina della verità per verificare la buonafede degli arbitri - In Russia la decisione da parte della Federazione, è stata presa nei confronti dell’arbitro e del suo assistente video, al termine ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Vent8217anni Russia Today Macchina