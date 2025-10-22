I tifosi cechi allo stadio dopo il corteo in centro a Bergamo Atalanta i convocati della gara con lo Slavia Praga - Foto e video

IL MATCH. Oltre mille supporter della squadra ospite in città prima del match di Champions contro l’Atalanta. Situazione sotto controllo: la sfilata in centro, poi il raduno in piazzale Alpini fino alla partenza in pullman verso lo stadio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - I tifosi cechi allo stadio dopo il corteo in centro a Bergamo. Atalanta, i convocati della gara con lo Slavia Praga - Foto e video

