I Simpson Maggie ha una nuova voce e viene dal mondo DC

Dopo decenni di silenzi eloquenti e gag memorabili, la neonata più famosa di Springfield torna a sorprendere i fan con una voce nuova e inaspettata, appartenente a una delle attrici più carismatiche dell'universo DC. Nel nuovo Treehouse of Horror XXXVI, I Simpson sorprendono gli spettatori dando voce a Maggie Simpson con un nome d'eccezione: Viola Davis, celebre interprete dell'universo DC. L'episodio, grottesco e visionario, trasforma la piccola in simbolo di una nuova umanità "di plastica". Maggie e la voce di Viola Davis: un'alleanza da brividi Nella nuova edizione speciale di Halloween, Treehouse of Horror XXXVI, I Simpson scelgono di giocare con le regole della loro stessa mitologia, portando un tocco di puro surrealismo anche nel cast vocale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Simpson, Maggie ha una nuova voce e viene dal mondo DC

