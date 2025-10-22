Arezzo, 22 ottobre 2025 – Grande risultato per i Rebels Valdarno, che dopo il titolo regionale conquistato lo scorso giugno hanno centrato un prestigioso terzo posto alle finali nazionali ASI Softair PCS 2025, disputate la scorsa domenica 19 ottobre presso l’ex caserma militare di Lombardore, in provincia di Torino. In gara c’erano 12 squadre provenienti da tutta Italia, ognuna composta da 6 giocatori e 2 riserve. I Rebels Valdarno hanno appunto chiuso con un prestigioso terzo posto, al termine di una competizione a punti articolata in 5 prove a obiettivi, che ha messo alla prova tattica, strategia e coordinazione dei partecipanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I Rebels Valdarno terzi alle finali nazionali di Softair