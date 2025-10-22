I rapinatori di ragazzini Cinque arresti in centro

Se l’erano presa anche coi ragazzini. Ladri e spacciatori, cinque arresti in centro nel giro di poche ore. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato 5 persone nella zona della Stazione e del centro. Il 17 ottobre intorno alle 17 una pattuglia della Squadra Volante nei pressi dei giardini pubblici adiacenti alla stazione ferroviaria ha notato un giovane in atteggiamento sospetto che, dopo vari movimenti, ha ceduto della sostanza stupefacente a un passante. Immediatamente bloccati sia l’acquirente che il venditore. Quest’ultimo, perquisito, è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di hashish, oltre a denaro in banconote di diverso taglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I rapinatori di ragazzini. Cinque arresti in centro

Leggi anche questi approfondimenti

CASERTA: RAPINE A RAGAZZINI E ANZIANI, PRESA LA BANDA, CI SONO 3 MINORENNI Rapine ai danni di ragazzini e anziani: sgominata la banda, 5 arresti in provincia di Caserta. Ci sono tre 17enni e due 19enni tra i giovanissimi destinatari di una ordin - facebook.com Vai su Facebook

I rapinatori di ragazzini. Cinque arresti in centro - La Questura: "Gli interventi confermano l’impegno a contrastare la criminalità". Riporta ilgiorno.it

Roma: ladri seriali e rapinatori, 22 arresti in pochi giorni - Controlli serrati della Polizia in tutta la Capitale: fermati ladri e rapinatori nei quartieri Tuscolano, Primavalle, Monte Mario e centro storico ... Riporta romadailynews.it

Caserta, rapine a ragazzini e anziani, arrestata la banda: ci sono 3 minorenni - Ci sono tre 17enni e due 19enni tra i giovanissimi destinatari di una ordinanza del giudice per le ... Scrive msn.com