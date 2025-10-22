I pronostici di mercoledì 22 ottobre | ancora Champions League

I pronostici di mercoledì 22 ottobre, si chiude la terza giornata della League Phase di Champions League, in campo Atalanta e Juventus I tifosi bianconeri, al momento del sorteggio, avevano cerchiato in rosso la data della sfida con il Real Madrid, una delle “classiche” – le due squadre si sono affrontate per ben due volte in finale di Champions League, nel 1998 e nel 2017, entrambe vinte dalle Merengues – che a livello internazionale hanno in assoluto più appeal. Solo i più pessimisti, tuttavia, potevano immaginare che la truppa di Igor Tudor ci arrivasse con il morale sotto i piedi. La Juventus, infatti, è reduce dalla prima sconfitta stagionale: domenica scorsa è stata surclassata dal Como di Cesc Fabregas (2-0) al termine di una gara in cui si sono salvati davvero in pochi e che ha confermato le difficoltà della Signora in questa prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

