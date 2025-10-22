I primi due giorni non riuscivo a stare in piedi Ero sdraiato per terra a vomitare Avevo voglia di morire Mi piace mettermi in situazioni in cui soffro | Mathieu Blanchard parte per la regata Transat Café L’Or
È uno dei volti più noti dell’ultra-trail mondiale ma stavolta cambia, dalla terra al mare. Mathieu Blanchard sta per lanciarsi in una nuova avventura, la Transat Café L’Or (ex-Transat Jacques-Vabre), in coppia con il navigatore professionista Conrad Colman. La data è il 26 ottobre. Si tratta di una grande regata transatlantica in doppio da Le Havre (Normandia) a Fort-de-France (Martinica). E L ‘Équipe ha seguito l’atleta durante una giornata di allenamento a Lorient. Intanto, abituato a stare coi piedi per terra, Blanchard ha dovuto fare i conti con il mal di mare che in un tipo di barca da regata oceanica, progettata per essere velocissima, leggera e resistente, può essere molto molto forte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Tutto ha avuto inizio i primi giorni di ottobre quando Angelino è stato fermato da un virus che ha provocato una forte bronchite asmatica - facebook.com Vai su Facebook
Nei primi giorni dopo il sisma del 31 agosto, le donne e le ragazze della remota provincia di Kunar, in Afghanista, dove si trovava l’epicentro del sisma e la più colpita, insieme a quella di Nangarhar, sono state lasciate sole nel cuore del terremoto. I taleban le - X Vai su X
ATP Almaty, Medvedev rivela: “Non mi importava di vincere il titolo. Il primo giorno non riuscivo a muovermi” - Interviste | "Moutet è un tennista fantastico, gioca sempre meglio", ha detto il russo dopo la vittoria. Scrive ubitennis.com
Primi due punti per Castel San Pietro e Grifo Imola. Lugo e Massa sfiorano l’impresa - Con un autentico dominio in quel di Cento i ragazzi di coach Albertazzi trovano il loro primo successo stagionale. Da ilnuovodiario.com