È uno dei volti più noti dell’ultra-trail mondiale ma stavolta cambia, dalla terra al mare. Mathieu Blanchard sta per lanciarsi in una nuova avventura, la Transat Café L’Or (ex-Transat Jacques-Vabre), in coppia con il navigatore professionista Conrad Colman. La data è il 26 ottobre. Si tratta di una grande regata transatlantica in doppio da Le Havre (Normandia) a Fort-de-France (Martinica). E L ‘Équipe ha seguito l’atleta durante una giornata di allenamento a Lorient. Intanto, abituato a stare coi piedi per terra, Blanchard ha dovuto fare i conti con il mal di mare che in un tipo di barca da regata oceanica, progettata per essere velocissima, leggera e resistente, può essere molto molto forte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"I primi due giorni non riuscivo a stare in piedi. Ero sdraiato per terra a vomitare. Avevo voglia di morire. Mi piace mettermi in situazioni in cui soffro": Mathieu Blanchard parte per la regata Transat Café L'Or