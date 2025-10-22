I primi due giorni non riuscivo a stare in piedi Ero sdraiato per terra a vomitare Avevo voglia di morire Mi piace mettermi in situazioni in cui soffro | Mathieu Blanchard parte per la regata Transat Café L’Or

Ilfattoquotidiano.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È uno dei volti più noti dell’ultra-trail mondiale ma stavolta cambia, dalla terra al mare. Mathieu Blanchard sta per lanciarsi in una nuova avventura, la Transat Café L’Or (ex-Transat Jacques-Vabre), in coppia con il navigatore professionista Conrad Colman. La data è il 26 ottobre. Si tratta di una grande regata transatlantica in doppio da Le Havre (Normandia) a Fort-de-France (Martinica). E L ‘Équipe ha seguito l’atleta durante una giornata di allenamento a Lorient. Intanto, abituato a stare coi piedi per terra, Blanchard ha dovuto fare i conti con il mal di mare che in un tipo di barca da regata oceanica, progettata per essere velocissima, leggera e resistente, può essere molto molto forte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

i primi due giorni non riuscivo a stare in piedi ero sdraiato per terra a vomitare avevo voglia di morire mi piace mettermi in situazioni in cui soffro mathieu blanchard parte per la regata transat caf233 l8217or

© Ilfattoquotidiano.it - “I primi due giorni non riuscivo a stare in piedi. Ero sdraiato per terra a vomitare. Avevo voglia di morire. Mi piace mettermi in situazioni in cui soffro”: Mathieu Blanchard parte per la regata Transat Café L’Or

Approfondisci con queste news

primi due giorni riuscivoATP Almaty, Medvedev rivela: “Non mi importava di vincere il titolo. Il primo giorno non riuscivo a muovermi” - Interviste | "Moutet è un tennista fantastico, gioca sempre meglio", ha detto il russo dopo la vittoria. Scrive ubitennis.com

primi due giorni riuscivoPrimi due punti per Castel San Pietro e Grifo Imola. Lugo e Massa sfiorano l’impresa - Con un autentico dominio in quel di Cento i ragazzi di coach Albertazzi trovano il loro primo successo stagionale. Da ilnuovodiario.com

Cerca Video su questo argomento: Primi Due Giorni Riuscivo