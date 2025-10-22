I premi allo studio di Emil Banca Riconoscimenti a 60 giovani

Ilrestodelcarlino.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

É stata la campionessa europea dei pesi leggeri, Pamela Malvina Nuotcho Sawa, l’ospite speciale della serata che ogni anno Emil Banca dedica agli studenti soci (o figli di soci) che si sono laureati o diplomati con il massimo dei voti. Assieme alla pugile-infermiera, che da tre anni Emil Banca ha scelto come testimonial, a MUG (l’hub dell’innovazione che la Bcc emiliana ha aperto a Bologna ), c’erano il presidente, Gian Luca Galletti e il direttore generale, Matteo Passini. "Questi ragazzi sono le nostre eccellenze, il futuro del nostro territorio. Per noi è un dovere, e un piacere, premiare il loro percorso di studi – ha esordito Galletti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

