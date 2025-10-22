I premi allo studio di Emil Banca Riconoscimenti a 60 giovani
É stata la campionessa europea dei pesi leggeri, Pamela Malvina Nuotcho Sawa, l’ospite speciale della serata che ogni anno Emil Banca dedica agli studenti soci (o figli di soci) che si sono laureati o diplomati con il massimo dei voti. Assieme alla pugile-infermiera, che da tre anni Emil Banca ha scelto come testimonial, a MUG (l’hub dell’innovazione che la Bcc emiliana ha aperto a Bologna ), c’erano il presidente, Gian Luca Galletti e il direttore generale, Matteo Passini. "Questi ragazzi sono le nostre eccellenze, il futuro del nostro territorio. Per noi è un dovere, e un piacere, premiare il loro percorso di studi – ha esordito Galletti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pubblicato sul sito del Comune il bando di concorso per i premi al merito allo studio per l'anno scolastico 2023/2024 per l’assegnazione di: - 8 premi al merito del valore di € 500,00 per studenti della scuola secondaria di i grado (ex scuola media) - 2 premi al - facebook.com Vai su Facebook
I premi allo studio di Emil Banca. Riconoscimenti a 60 giovani - É stata la campionessa europea dei pesi leggeri, Pamela Malvina Nuotcho Sawa, l’ospite speciale della serata che ogni anno Emil Banca dedica agli studenti soci (o figli di soci) che si sono laureati o ... Da ilrestodelcarlino.it
Consegna dei premi allo studio Emil Banca - É stata la campionessa europea dei pesi leggeri, Pamela Malvina Nuotcho Sawa, l'ospite speciale della serata che ogni anno Emil Banca dedica agli studenti ... Come scrive redacon.it
Banca di Anghiari, la cerimonia di consegna dei premi allo studio - La cerimonia si è tenuta venerdì 4 luglio a Villa Gennaioli ad Anghiari. Riporta lanazione.it