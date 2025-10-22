I Mitchell contro le macchine 2 | Sony conferma la produzione del sequel!

La storia al centro del film animato che aveva ottenuto una nomination agli Oscar nel 2021 proseguirà con un secondo capitolo, ecco il team al lavoro sul progetto. I Mitchell contro le macchine, nel 2021, aveva ottenuto un grandissimo successo, ottenendo anche una nomination agli Oscar, e Sony Pictures ha ora annunciato la produzione del sequel del film animato. Il lavoro sul progetto dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2026 e lo studio ha svelato il team che realizzerà il nuovo capitolo della storia. Chi realizzerà il sequel Tra gli artisti impegnati a portare sugli schermi la continuazione della storia iniziata in I Mitchell contro le macchine (di cui potete leggere la nostra recensione) ci sono Guillermo Martinez, che aveva lavorato alla storia del primo film, e JP . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Mitchell contro le macchine 2: Sony conferma la produzione del sequel!

