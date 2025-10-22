I missili di Putin sull' Ucraina mentre Trump non vuole perdite di tempo su Budapest

Kyiv, dalla nostra inviata. Il vertice a Budapest si è allontanato, Donald Trump non ha voglia di perdere tempo in “incontri inutili”, e le forze russe hanno fatto nella notte un p. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I missili di Putin sull'Ucraina mentre Trump non vuole perdite di tempo su Budapest

