I Meloni col prosciutto… Renato Zero contro Giorgia l’attacco a sorpresa | è polemica

A 75 anni, compiuti lo scorso 30 settembre, Renato Zero non smette di sorprendere. Non con provocazioni plateali, ma con parole taglienti, ricordi struggenti, e una lucidità rara nel leggere sé stesso e il mondo. In un’intervista al Corriere della Sera, l’artista romano si è raccontato senza filtri: dagli amori perduti, al legame con Ultimo, fino alle sue opinioni su politica, Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Il tutto nel pieno del lancio del suo ultimo album, “L’OraZero”, uscito il 3 ottobre. Leggi anche: “Quella cag*** su Giorgia Meloni”. Gelo in studio, Floris in imbarazzo totale Renato resta un simbolo della musica italiana, capace di mescolare provocazione e spiritualità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “I Meloni col prosciutto…”. Renato Zero contro Giorgia, l’attacco a sorpresa: è polemica

