I locali del porto nel mirino Doppia spaccata nella notte i ladri portano via soldi e cibo Un terzo colpo non è riuscito
Raid nei locali del porto, i ladri mettono a segno due spaccate e scappano con soldi e viveri. È accaduto tutto nel giro di una mezz’ora tra l’1.30 e le 2 di ieri mattina all’interno dello scalo. Obiettivo dei malviventi il bar Samudra all’angolo di palazzo Trionfi – tra l’ingresso del porto dello scalo Vittorio Emanuele e l’ufficio postale – e il ristorante la Bitta. Nel complesso un bottino di circa 3mila euro, forse anche meno, ma il bilancio è reso più grave dai danni che i ladri hanno provocato, in particolare nel bar all’ingresso del porto: "Hanno sfondato la porta con un palo o una pietra e poi uno è entrato e l’altro è rimasto fuori – ci racconta l’addetto in servizio ieri mattina al bar – Una volta dentro hanno preso la cassa senza toccare altro, poi il ladro è uscito dal buco prodotto nella vetrata e sono scappati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
