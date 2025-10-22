I Legnanesi in borghese a teatro

TIRANO (Sondrio) I Legnanesi. in borghese, un po’ di 883 (Mauro Repetti), l’istrionica Emanuela Aureli, l’irresistibile Enzo Iacchetti. Li si potrà applaudire al Cinema Teatro Mignon dal 18 novembre prossimo, data d’inizio della stagione teatrale 2526 del Comune in partenza con una serie di novità, a partire da Melarido, nuovo gestore aggiudicatario. Ad aprire le danze con lo spettacolo inaugurale "Pane e zucchero", celebrativo "del tempo che fu" e delle tradizioni saranno, pur senza i classici travestimenti dei Legnanesi, Antonio Provasio (nella foto), noto a tutti come "La Teresa", Maicol Trotta, anch’egli giovane protagonista di spicco della celeberrima compagnia ed Enrico Dalceri, alias "la Mabilia" che con il loro talento, la simpatia e le doti attoriali costituiscono la garanzia per una serata di alto livello artistico e di grande intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I Legnanesi “in borghese” a teatro

