I grattacieli del vento Osservazioni al progetto | Danni all’agricoltura e rischi per i voli aerei

Grosseto, 22 ottobre 2025 – Dieci pale eoliche alte fino a 200 metri, nel cuore di una delle aree agricole e turistiche più pregiate d’Italia: è questo lo scenario ipotizzato dal progetto “Grosseto”, presentato dalla società Revalue Wind 1 Srl e che si estende anche nei comuni di Castiglione della Pescaia e Gavorrano. Un progetto che ha sollevato opposizioni e critiche da parte di Italia Nostra Maremma Toscana, agricoltori, viticoltori, operatori turistici e cittadini. A guidare la battaglia legale contro quello che viene definito un progetto “folle”, c’è l’avvocato Michele Greco, incaricato da Italia Nostra e da un gruppo di aziende del territorio per redigere le osservazioni tecniche contrarie all’intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

