I gesti più eleganti che riscrivono le regole della solita sciarpa Da copiare a Kendall Jenner e Jennifer Lawrence
C ’è chi la porta distrattamente avvolta al collo, e chi la trasforma in un gesto di pura eleganza. Mai come quest’autunno, la sciarpa torna a essere il dettaglio più personale dell’outfit. Il merito è anche dell’inventiva delle celeb, che elevano l’accessorio a protagonista del look grazie a idee di styling originali. Dai front row delle ultime fashion week alle strade delle città più glamour, le star reinterpretano la sciarpa con libertà. Indossare sciarpa e maxi sciarpa con stile: gli outfit da copiare X Leggi anche › Grandi classici che ritornano. La sciarpa Burberry è l’accessorio più desiderato dell’Inverno 2024 Un piccolo esercizio glamour che sembra suggerire quello che in fondo sapevamo già: il modello non conta. 🔗 Leggi su Iodonna.it
