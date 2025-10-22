I fondi del Pnrr non bastano le Province chiedono aiuto a Regione Lombardia
La presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha partecipato a Bergamo alla riunione del Consiglio direttivo Upl, che riunisce gli 11 presidenti delle Province lombarde, alla presenza dell’assessore regionale Claudia Maria Terzi.In assenza di novità sulla disciplina ordinamentale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
