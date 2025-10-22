I fatti del Circeo | spartiacque nella storia della violenza sessuale
Arezzo, 22 ottobre 2025 – “I fatti del Circeo. La storia, la memoria, le immagini”. Il libro di Serena Terziani, edizioni Le Monnier, verrà presentato venerdì 24 ottobre, alle ore 18 nei locali dell’associazione culturale tra Tevere e Arno nella ex Chiesa Madonna del Duomo (g.c.) al numero 61 di via Oberdan. L’iniziativa è a cura dell’Istituito storico aretino della Resistenza e dell’età contemporanea. L’autrice verrà intervistata dalla giornalista Lucia Bigozzi. Serena Terziani è dottoressa di ricerca alla Sapienza di Roma. “I fatti di San Felice Circeo assumono un carattere periodizzante nella storia della violenza sessuale e della sua rappresentazione sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
