I fantastici 4 Lo spettacolo di Coquelicot
Sono aperte le prenotazioni per lo spettacolo "I fantastici 4" e distribuzione Kit Famiglia di Coquelicot Teatro ( nella foto) in programma domenica alle 17 al Museo dei Bozzetti nel salone dell’Annunziata nel chiostro di Sant’Agostino. Lo spettacolo è prodotto da Pietrasanta Musei, Comune di Pietrasanta, Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca. Ma quali sono i fantastici 4? Il Museo dei Bozzetti Pierluigi Gherardi, la Casa natale di Giosuè Carducci, il Museo Archeologico Versiliese Bruno Antonucci e il Museo Padre Eugenio Barsanti. Archeologia, scienza, poesia e arte sono gli ingredienti principali di questa storia, ma soprattutto la curiosità e la passione di persone – Barsanti, il prof. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Leggiamo di Pace Dopo il grande successo torna la fantastica iniziativa di Letture ad alta voce e Danza per i più piccoli. Con noi tanti fantastici artisti e tante associazioni. Spettacolo aperto a tutti senza limiti d'età, vi aspettiamo a - facebook.com Vai su Facebook
"I fantastici 4". Lo spettacolo di Coquelicot - Sono aperte le prenotazioni per lo spettacolo "I fantastici 4" e distribuzione Kit Famiglia di Coquelicot Teatro ( nella foto) in programma domenica alle 17 al Museo dei Bozzetti nel salone dell’Annun ... Scrive msn.com
I Fantastici 4: Gli inizi, il video con gli errori sul set di Pedro Pascal e Vanessa Kirby - Battute dimenticate, attori che inciampano e che perdono l'equilibrio e invasioni di cavi in scena: Mister Fantastic, Donna Invisibile, Torcia Umana e La Cosa svelano un lato ironico Sul set del film ... tg24.sky.it scrive