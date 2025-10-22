Sono aperte le prenotazioni per lo spettacolo "I fantastici 4" e distribuzione Kit Famiglia di Coquelicot Teatro ( nella foto) in programma domenica alle 17 al Museo dei Bozzetti nel salone dell’Annunziata nel chiostro di Sant’Agostino. Lo spettacolo è prodotto da Pietrasanta Musei, Comune di Pietrasanta, Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca. Ma quali sono i fantastici 4? Il Museo dei Bozzetti Pierluigi Gherardi, la Casa natale di Giosuè Carducci, il Museo Archeologico Versiliese Bruno Antonucci e il Museo Padre Eugenio Barsanti. Archeologia, scienza, poesia e arte sono gli ingredienti principali di questa storia, ma soprattutto la curiosità e la passione di persone – Barsanti, il prof. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "I fantastici 4". Lo spettacolo di Coquelicot