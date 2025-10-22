I Dipartimenti negli Istituti Onnicomprensivi Lettera
Inviata da Simone Billeci - Negli ultimi anni, la scuola italiana ha vissuto un’evoluzione significativa della propria struttura organizzativa e pedagogica. Tra le realtà più complesse e interessanti spiccano gli istituti onnicomprensivi, che riuniscono in un’unica direzione diversi ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Inaugurato il Centro di Ateneo per la Formazione Docente Tutti i dipartimenti sono coinvolti e molte sono le convenzioni in atto: con @ComuneMI, enti locali, ATS, agenzie del terzo settore e vari Istituti scolastici #scuola #formazione #docenti - X Vai su X
La Scuola in Piazza torna sul Sentierone di Bergamo! Il 4 e 5 ottobre, nell’ambito del Festival BergamoScienza, 48 istituti scolastici – tra cui l’Università degli studi di Bergamo con i suoi otto Dipartimenti – porteranno la ricerca e l’innovazione nel centro della ci - facebook.com Vai su Facebook
La lettera dei dipartimenti: "Strategia da rivedere" - traumatologica della città di Bologna che ci è stato recentemente proposto con la formazione di una orto- Riporta ilrestodelcarlino.it
Il caso degli istituti omnicomprensivi. Tombesi commissario al Convitto - Sabina Tombesi, dirigente del liceo artistico Cantalamessa, "tenuto conto della sua comprovata preparazione professionale e delle consolidate esperienze", è stata nominata dall’Ufficio scolastico ... msn.com scrive