I concorsi a Careggi e Meyer Abuso d’ufficio 28 assoluzioni Cadono tredici capi d’imputazione

Firenze, 22 ottobre 2025 – L’inchiesta sui presunti concorsi truccati nelle aziende ospedaliere universitarie di Careggi e Meyer è più che dimezzata. Oggi il gup Fabio Gugliotta, ha dichiarato lo scontato non luogo a procedere per tredici capi d’imputazione in cui era contestato l’ abuso d’ufficio, non più previsto dalla legge come reato. GERMOGLI PH:25 GENNAIO 2025 FIRENZE TRIBUNALE MAGISTRATI LEGGE PENA AVVOCATI CARABINIERI Escono così dal processo (o vengono alleggerite le relative posizioni) di ventotto persone: Paolo Bechi, Massimo Innocenti, Marco Santucci, Donato Nitti, Gabriella Pagavino, Nicola Pimpinelli, Gianni Virgili, Domenico D’Avella, Roberto Delfini, Franco Servadei, Alessandro Della Puppa, gli ex dg Monica Calamai, Rocco Donato Damone e Alberto Zanobini, Carlo Poggesi, Marco Carini, Luigi Dei, Massimo Dominici, Flavio Giordano, Lorenzo Masieri, Antonio Messineo, Antonino Morabito, Francesco Morini, Andrea Minervini, Giovanni Beltrami, Corrado Poggesi, Francesco Cairo, Angelo Raffaele De Gaudio e Zaccaria Ricci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I concorsi a Careggi e Meyer. Abuso d’ufficio, 28 assoluzioni. Cadono tredici capi d’imputazione

