I belli e gentili sono ‘stupidi’; gli intelligenti e gentili sono ‘nerd’; quelli belli e intelligenti degli ‘str**zi' | cos’è il Men Diagram virale su TikTok

Una semplice teoria virale su TikTok ha riassunto, secondo molti utenti, “tutti i tipi di uomini” che si possono incontrare sulle app di dating. L’autrice è Jessie (@littlejar), creatrice del cosiddetto “ Men Diagram ”, un diagramma di Venn che suddivide gli uomini in tre categorie principali: “belli”, “gentili” e “intelligenti”. “Vorrei presentarvi quello che chiamo il Men Diagram. Osservatelo bene”, spiega Jessie nel video, che in meno di due giorni ha superato 1,4 milioni di visualizzazioni. I tre cerchi del grafico si sovrappongono creando combinazioni: “ I belli e gentili sono “stupidi”; gli intelligenti e gentili sono “nerd”; quelli belli e intelligenti tendono a essere “str**zi” “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

